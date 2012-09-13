Харківський аеропорт планує нові рейси в Європу, на Кавказ і Близький Схід

Харків. 13 вересня. УНІАН. 28 жовтня Міжнародний аеропорт «Харків» перейде на зимовий розклад. Він уже затверджений, але керівництво транспортного об`єкту обіцяє надалі доповнювати його новими напрямками і після зазначеної дати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, про це поінформував Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

«Ми постійно спілкуємося з різними перевізниками, розширюючи географію прямих перельотів з Харкова. Так, сьогодні продовжується переговорний процес з низкою авіакомпаній, рейси яких можуть бути включені в зимовий розклад», - сказав В.Васильченко.

За його словами, мова йде про прямі перельоти за маршрутами «Харків-Краків-Харків» і «Харків-Баку-Харків», які знаходяться в стадії обговорення, а також про ще декілька рейсів по нових напрямах.

Що стосується «курортних» маршрутів, то в холодну пору року їх літній набір зміниться зимовим. Додадуться рейси у Хургаду, Шарм-ель-шейх та інші міста. «Розклад складається відповідно до реального попиту наших пасажирів на перельоти по тому або іншому маршруту. Упевнені, що взимку харків`яни зможуть комфортно подорожувати, користуючись послугами Міжнародного аеропорту «Харків»», - зазначив В.Васильченко.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА