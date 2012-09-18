Тимошенко пробуде в лікарні ще мінімум місяць

Харків. 18 вересня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко залишиться під стаціонарним наглядом українських та німецьких фахівців у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові ще щонайменше один місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільному брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» заявили перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моїсеєнко та невропатолог берлінської клініки «Шаріте», лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Р.Моїсеєнко підкреслила, що рішення продовжити стаціонарний нагляд за станом здоров’я Ю.Тимошенко було ухвалене, зважаючи на прохання самої пацієнтки та пропозиції німецьких фахівців. При цьому Р.Моїсеєнко наголосила, що Ю.Тимошенко на цей час не є стаціонарною пацієнткою.

«На сьогодні пацієнтка не є стаціонарною. Враховуючи звернення самої пацієнтки з проханням залишити її в стаціонарі, пропозиції німецьких лікарів, ми прийняли рішення залишити її. По суті вона займається тільки лікувальною фізкультурою», - сказала Р.Моїсеєнко.

Заступник міністра висловила сподівання, що продовження терміну перебування Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» матиме позитивні наслідки.

Водночас вона не змогла спрогнозувати максимальний термін перебування екс-прем’єра під стаціонарним наглядом. «Мінімум один місяць. Але може бути 4-6 тижнів», - сказала Р.Моїсеєнко.

Заступник міністра охорони здоров’я підкреслила, що всі можливі терміни лікування Ю.Тимошенко у стаціонарі перевищені. «Ми розуміємо, що всі можливі строки стаціонарного лікування у кілька разів перевищені. За стандартом це відбувається 14-21 день. Лікування Ю.Тимошенко продовжується п’ятий місяць», - зауважила вона.

У свою чергу Л.Хармс відзначив прогрес, досягнутий під час лікування екс-прем’єра у харківській лікарні, додавши, що медики все таки очікували більшого.

«Вплинуло те, що Тимошенко перебувала у стресовому стані. Однак результати дозволяють нам надавати оптимістичні прогнози», - сказав Л.Хармс.

Він зазначив, що найближчими тижнями фахівці інтенсифікують лікування Ю.Тимошенко.

Л.Хармс також повідомив, що на сьогодні розглядається питання про можливість направлення до харківської лікарні німецького фізіотерапевта для продовження реабілітації екс-прем’єра.

Відповідаючи на запитання журналістів про ознаки покращення стану здоров’я Ю.Тимошенко, Л.Хармс зауважив, що «рухомість пацієнтки збільшилася, болі стали слабшими й менш інтенсивними».

За словами Л.Хармса, якщо у процесі реабілітації Ю.Тимошенко постійно перебуватиме у стресовому стані, то це ускладнить її лікування.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня після останнього огляду Ю.Тимошенко німецькими лікарями, керівник клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль зазначив, що лікарі проситимуть надати екс-прем’єр-міністру 8 тижнів спокою для продовження лікування.

Він зауважив, що найближчим часом Ю.Тимошенко необхідно уникати стресових ситуацій, аби не погіршилися результати попередньо проведеного лікування.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були фахівці берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс та Аннет Райсхауер.

17 вересня Л.Хармс вкотре прибув до Харкова для продовження курсу лікування Ю.Тимошенко.