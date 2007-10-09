Протаса нагороджено орденом Миколи Чудотворця

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Орден Миколи Чудотворця II ступеня – вищу нагороду Фонду Міжнародних премій «За примноження добра на Землі» – отримав лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Владислав ПРОТАСА Ганна ЦЕРКОВНА.

За її словами, Фонд Міжнародних премій є міжнародною громадською організаціє, головна мета якої - сприяння гармонійному зростанню духовності людини, розвитку добродійності і меценатства, мистецтва, літератури, народної і практичної медицини.

«Останнім часом Владислав ПРОТАС багато уваги приділяв відстоюванню інтересів харківської громади, захисту прав і вирішенню проблем харків’ян, а також займався традиційною для нього благодійністю – можливо, це і стало підставою для високої нагороди», - сказала Г.ЦЕРКОВНА.

Вона зазначила, що орденом Миколи Чудотворця, за свого часу, були нагороджені, зокрема, голова католицької церкви Іоан Павло II, лауреат Нобелівської премії Миру Мати Марія Тереза, перший президент незалежної Латвії Гунтіс УЛМАНІС, президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, письменники Олесь ГОНЧАР та Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ, лауреат Нобелівської премії, хірург, який вперше у світі зробив пересадку серця Кристіан БАРНАРД, хірург Олександр ШАЛІМОВ, академік Борис ПАТОН, перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, тренер Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ, боксери Віталій і Володимир КЛИЧКИ.

Фонд засновано в 1996 році у м. Барі, Італія. Вищою відзнакою Фонду є орден Миколи Чудотворця двох ступенів. Всі імена кавалерів міжнародного ордену вирізьблені на пілоні біля Храму Миколи Чудотворця в італійському місті Баре. Цей орден визнаний ЮНЕСКО культурною цінністю.