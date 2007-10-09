Сьомочкін готовий до теледебатів з Кернесом

17:34, 09 жовтня 2007
Харьків
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«Мені менше всього хотілося б перетворити  формат теледебатів у шоу для зведення особистих рахунків», - заявив керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді...  

Керівник фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН офіційно заявив  про свою готовність взяти участь у теледебатах з секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТу.

Запрошення на дебати С.СЬОМОЧКІН отримав від генерального директора Харківської обласної державної телерадіокомпанії Зураба АЛАСАНІЇ. 

«Мені менше всього хотілося б перетворити  формат теледебатів у шоу для зведення особистих рахунків», - заявив С.СЬОМОЧКІН.

Він висловив сподівання, що учасникам дебатів «вдасться продемонструвати харків’янам два різних підходи до розв’язання актуальних проблем міста».

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