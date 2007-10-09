Сьомочкін готовий до теледебатів з Кернесом

Керівник фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН офіційно заявив про свою готовність взяти участь у теледебатах з секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТу.

Запрошення на дебати С.СЬОМОЧКІН отримав від генерального директора Харківської обласної державної телерадіокомпанії Зураба АЛАСАНІЇ.

«Мені менше всього хотілося б перетворити формат теледебатів у шоу для зведення особистих рахунків», - заявив С.СЬОМОЧКІН.

Він висловив сподівання, що учасникам дебатів «вдасться продемонструвати харків’янам два різних підходи до розв’язання актуальних проблем міста».