На Харківщині створено максимально рівні умови для проведення виборів - Добкін

Харків. 4 жовтня. УНІАН. На Харківщині створено максимально рівні умови для проведення виборчої кампанії представниками всіх політичних сил.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін під час зустрічі з офіційними спостерігачами від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах народних депутатів України.

У своєму виступі губернатор Харківщини зазначив, що виборча кампанія в регіоні проходить спокійно і практично відсутній чорний піар, що не є типовим для українських виборів.

«Ми, як обласні органи державної влади, максимально зацікавлені в тому, аби в наш регіон прибуло якомога більше спостерігачів. Ми з усіма готові провести зустрічі та розповісти про ту ситуацію, яка склалася сьогодні в Харківській області. Мені шкода, що іноді неперевірені факти, викладені в деяких засобах масової інформації, стають предметом дискусії і спільного розгляду. Маючи максимальну підтримку виборців у регіоні, ми як ніхто зацікавлені в проведенні чесної та прозорої виборчої кампанії та намагаємося створити максимально рівні умови для представників всіх політичних сил. Виборча кампанія – це своєрідний тест, який допоможе наблизитися до європейських стандартів. Новий закон про вибори, ухвалений в Україні, максимально захищає реальне волевиявлення людей і дозволить припинити фальсифікації. До того ж, у всіх виборчих комісіях будуть встановлені системи відеоспостереження, і ми зможемо спостерігати за порядком на виборчих дільницях в режимі реального часу», – сказав М.Добкін.

Він зазначив, що з 2010 року в Харківській області відбулося 193 проміжні виборчі кампанії. При середній явці понад 50% у 83% перемогли представники провладної партії – це говорить про те, що люди підтримують владу на місцях.

Керівник області додав, що як опозиційні, так і провладні сили мають можливість в рамках чинного законодавства виступити і висловити свою позицію на державному телебаченні та державному радіо. «Я не бачу проблем для тих, хто реально проводить виборчу кампанію, а не імітує її, і чесно бореться за голоси виборців», – зазначив М.Добкін.

Як підкреслила офіційний спостерігач від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ пані Кірстен Йоргенсен, делегація ОБСЄ працює в Харківській області вже два тижні, і під час зустрічей з усіма учасниками виборчого процесу, кандидатами від політичних партій та самовисуванцями, представниками органів місцевого самоврядування вівся відвертий і дружній діалог. «Ми дуже вдячні за надану можливість відвідувати засідання окружних комісій – не у всіх країнах таке можливе», – зазначила К.Йоргенсен.

Довідка. Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) є одним з інститутів з питань прав людини. Діяльність БДІПЛ, розташованого у Варшаві (Польща), поширюється на Європу, Кавказ, Центральну Азію і Північну Америку.

Бюро сприяє проведенню демократичних виборів та забезпеченню поваги прав людини, терпимого ставлення і недискримінації, а також дотриманню принципу верховенства закону. БДІПЛ є інститутом у галузі прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – міжурядового органу, діяльність якого спрямована на забезпечення стабільності, процвітання і демократії у 56 державах-учасницях Організації. При цьому дотримання прав людини та принципів демократії лежить в основі концепції безпеки ОБСЄ.

