Аваков: 2/3 боргу за газ - на совісті влади Харкова і ХТМ

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Дві третини від загального боргу за газ по Харківській області лежить на совісті влади Харкова і підприємства «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Арсен АВАКОВ, коментуючи названі на засіданні Кабміну борги за спожитий газ в регіонах.

За словами губернатора, на засіданні уряду було наголошено на значній заборгованості Харківської області перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ - близько 120 млн. грн.

«Причому 80 мільйонів з цієї суми - на совісті міських властей і комунального підприємства «Харківські теплові мережі», - сказав А.АВАКОВ..

Він також повідомив, що в цілому рівень підготовки об`єктів Харківської області до роботи в осінньо-зимовому періоді оцінено як високий.

«Що стосується ситуації в Харкові, то тут поставлені жорсткі умови, які «Харківські тепломережі» повинні виконати, аби харків’яни вчасно отримали тепло. Я сподіваюся, що вони їх виконають», - зазначив губернатор.

А.АВАКОВ також повідомив, що на засіданні Кабміну окремо обговорювалося питання підготовки до запуску нових котельних у Первомайському. «В Уряді задоволені ходом робіт, але це питання, як і раніше, знаходиться на контролі не лише в губернатора, але й у віце-прем`єр-міністра Володимира РИБАКА, - наголосив голова облдержадміністрації.