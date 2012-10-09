У Куп’янському ізоляторі повісився затриманий

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У Куп’янському ізоляторі тимчасового тримання при Куп’янському райвідділі міліції повісився затриманий чоловік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Повідомлення про самогубство ув’язненого 1966 року народження в ізоляторі тимчасового тримання надійшло до правоохоронців 8 жовтня о 18.00.

Працівники прокуратури та міліції, які прибули до ізолятора, встановили, що чоловік 28 серпня був етапований до Куп’янського ІТТ для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. До цього чоловік, перебуваючи в Харківському СІЗО, вже намагався скоїти самогубство.

У прес-службі прокуратури зазначили, що співробітники Куп’янського ізолятора порушили посадові інструкції, не провівши повного обшуку арештованого. Про ньому залишився шнурок, на якому чоловік повісився.

Прокуратури Харківської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).