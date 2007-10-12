ТПУ: Харківський метрополітен при держзакупівлях припустився порушень на 6,5 млн. грн.

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Тендерною палатою України виявлені численні грубі порушення стосовно проведення процедури держзакупівель з боку державного підприємства «Харківський метрополітен». Фінансових зловживань співробітники Палати виявили на суму понад 6,5 млн. грн.

Інформація про це міститься на офіційному сайті ТПУ (http://www.tpu.net.ua/mats/179/).

У багатьох випадках джерелом фінансування держзакупівель був місцевий бюджет. Висновок спеціалістів палати, які відмітили цілу низку порушень, такий: дії дирекції «підземки» разом з міськими чиновниками можуть містити ознаки суспільно небезпечних дій, які підпадають під статтю 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».

У ході перевірок виявлені порушення на всіх стадія проведення процедур держзакупівель – починаючи з подачі оголошення і закінчуючи складенням договорів. Міська влада ніяк не протидіяла порушенням чинного законодавства.

Інформація про конкурси іде врозріз із цілою низкою статей Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

«Харківський метрополітен» у листопаді мав провести тендер на закупівлю бандажів для вагонів метро на суму 255 тис. грн. Висновок Тендерної палати №в-463/07 від 30.07.07 – порушення з процедури. Теж саме сталося і при закупівлі кабельно-провідникової продукції на суму в 300 тис. грн. Про це свідчить висновок Тендерної палати №в-465/07 від 30.07.07.

Дирекція Харківського метрополітену припустилася порушень і при купівлі серверного обладнання на суму в 350 тис. грн. Це підтверджує висновок палати №в-458/07 від 30.07.07. Порушення були допущені при купівлі корпусів редукторів колісних пар о вагонів метрополітену вартістю 400 тис. грн. – висновок Тендерної палати №в-443/07 від 30.07.07.

Порушення виявлені і при купівлі за державний рахунок запчастин для вагонів метрополітену на суму 3 млн. грн., відмічається у висновку Тендерної палати №в-440/07 від 30.07.07. Процедура купівлі обладнання для локальної мережі та обладнання для системи телеуправління диспетчерською централізації руху поїздів (вартістю 1 млн. 200 тис. грн.) також була порушена. Це підтверджує висновок №в-439/07.

Навіть при купівлі канцелярського приладдя на суму 630 тис. грн.. були допущені порушення – висновок №в-438/07 від 30.07.07. Аналогічно при купівлі комп’ютерної техніки – сума закупівлі 230 тис. грн. (висновок №в-437/07). Неправильне оформлення документації, порушення норм законів України були виявлені і при закупівлі метрополітеном запчастин для апаратури регулювання швидкості на суму 234 тис. грн. – висновок №в-436/07 от 30.07.07.

Крім вказаних порушень, виявлених ТПУ, харківські ЗМІ нещодавно повідомили, що мер Михайло ДОБКІН має намір укласти з начальником Харківського метрополітену Сергієм МУСЄЄВИМ договір про продаж землі, які відноситься до метрополітену.