Добкін: Тендерна палата виконує замовлення

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не погоджується з висновками Тендерної палати України про великі порушення при державних закупівлях у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, заява М.ДОБКІНА з приводу повідомлень ТПУ розміщена на офіційному сайті Харківської міськради.

«Тендерна палата України є найкорумпованішою структурою на території держави. Про це неодноразово заявляли і Президент, і представники інших гілок влади України», - заявив М.ДОБКІН.

«Чергові заяви, які дозволяють собі чиновники Тендерної палати, - вважає М.ДОБКІН, - носять явно замовний характер і ще раз підтверджують, що Тендерна палата, яка контролюється народними депутатами від блоку БЮТ, втягується і в політичний процес».

«Враховуючи, що подібні заяви носять системний характер, я, як Харківський міський голова, буду звертатися до суду, аби покласти край тим огульним звинуваченням і непрофесійним діям, які дозволяють собі окремі представники Тендерної палати України», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ТПУ, виявлено порушення при держзакупівлях Державного підприємства «Харківський метрополітен» на суму 6,5 млн. грн.

Наприкінці липня 2007 р. Тендерна палата повідомила, що у ході держакупівель влада Харкова нанесла державі збитки на суму 300 млн. грн.

Раніше М.ДОБКІН заявляв, що він звертається до правоохоронних органів з метою дати оцінку висновкам ТПУ.