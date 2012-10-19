Азаров вважає, що молодь для придбання квартири, має працювати на двох роботах

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Для накопичення першого внеску на придбання квартири за програмою «Доступне житло» молоді люди повинні працювати на двох роботах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з харківськими студентами, розповідаючи про ініціативу Президента України Віктора Януковича «Доступне житло», сказав у Харкові голова Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Він зазначив, що за програмою «Доступне житло» перший внесок для придбання квартири становить 25% від вартості квартири. Після цього на запитання М.Азарова, чи може молодь зібрати гроші на цей внесок, харківські студенти одноголосно відповіли «ні».

«Тоді значить молодій людині потрібно працювати не на одній роботі, а на двох. І ніхто не збирається на блюдці з голубою кайомкою надавати квартиру», - відповів М.Азаров студентській молоді. Врешті він пішов назустріч і зазначив, що уряд розгляне можливість зниження першого внеску, але у тих випадках, якщо молода людина буде готова поїхати працювати на підприємства, де не вистачає спеціалістів.

«Але у будь-якому разі потрібно докласти зусиль», - підкреслив М.Азаров.

В той же час харківська молодь висловилася на підтримку ініціативи надавати молоді житло повністю за державний кошт.