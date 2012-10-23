Харківщина завершила підготовку до виборів - Добкін

Харків. 23 жовтня. УНІАН. На Харківщині виконані всі роботи, пов`язані з підготовкою виборчих дільниць до дня виборів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми «Від влади до громади поінформував голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Встановлені всі комплекси відеоспостереження, тільки трохи більше 40 з 1600 систем не підключені до Інтернету там, де для цього немає технічної можливості, - сказав М.Добкін, - але, згідно з чинним законодавством, цими днями на дільницях вся інформація буде записана на жорсткий диск, заархівована і передана в ЦВК. Жоден голос не пропаде, він буде врахований саме за того кандидата, якого підтримають мешканці Харкова та Харківської області»

Губернатор підкреслив, що не вірить тим, хто пророкує масові фальсифікації або спотворення волевиявлення виборців в день голосування. Він зазначив, що з року в рік одні й ті ж політичні сили заявляють про це, але в реальному житті подібна інформація не знаходить підтвердження. «І той, хто не користується довірою у людей, свою поразку може виправдати лише словами про фальсифікацію. А той, хто хоче завоювати довіру людей, той працює», - сказав М.Добкін.

М.Добкін також подякував усім, хто займається підготовкою і відповідає за проведення виборчої кампанії: «Я прошу всіх прийти на виборчу дільницю, - звернувся він до мешканців міста та області - якою б не була погода, яким би не був ваш настрій у цей день, прийдіть і проголосуйте. Важливо, щоб у вас не було байдужості до того, як ми з вами будемо жити наступні п`ять років».