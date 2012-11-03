Голова НСЖУ обіцяє підтримку харківській Школі юного журналіста

Харків. 3 листопада. УНІАН. Харківська Школа юного журналіста, організована управлінням у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, отримає підтримку Національної спілки журналістів України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Добкіним повідомив керівник НСЖУ, президент ІА «УНІАН» Олег Наливайко.

Зокрема, за його словами, найближчим часом буде підготовлений репортаж про Школу, який буде опубліковано на сторінках журналу «Журналіст України». Крім цього буде розглянуто можливість включення учнів Школи до Всеукраїнського конкурсу «Шанс».

«У нашому конкурсі «Шанс» переможці на безконкурсній основі можуть бути зараховані в профільні вузи. Я думаю, учні Школи юного журналіста також повинні отримати таку можливість. Крім цього тему вашої Школи можна підняти на всеукраїнському рівні - зробити репортаж у журналі «Журналіст України», щоб про цей проект знали в країні», - сказав О.Наливайко.

Довідка УНІАН. Школа юного журналіста працює з 2010 р. Вона створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації за підтримки губернатора Михайла Добкіна. Мета школи - у майбутньому вирішити актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ. У Школі навчаються школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами та зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань. У нинішньому навчальному сезоні в заняттях, які традиційно проходять у прес-центрі ХОДА, взяли участь 33 учні 7-11 класів з 15 районів Харківської області. Заняття в Школі проходять 1-2 рази на місяць. Майбутні кореспонденти працюватимуть за трьома напрямками: газетна журналістика, радіожурналістика, тележурналістика.

Фото прес-служби ХОДА