В Ізюмському районі під час полювання застрелили 37-ріного юриста

Харків. 4 листопада. УНІАН. На Харківщині під час полювання отримав смертельне поранення 37-ріний мешканець Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 3 листопада у мисливських угіддях в Ізюмському районі біля села Чистоводівка під час полювання на хутрового звіра.

«Від пострілу з мисливської рушниці загинув 37-річний мешканець міста Харкова», - йдеться у повідомлені.

За даними міліції, загиблий працював юристом у Харкові, а також був членом організації «Українське товариство мисливців та рибалок». Обставини загибелі встановлюються. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.