Сьогодні у Харкові перекриють центр - комуністи святкують революцію

Харків. 7 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові більш як на дві години буде перекрито рух транспорту в центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Харківської міської ради.

За інформацією сайту, кілька вулиць та майдан Свободи будуть перекриті з 15.00 до 17.15 у зв’язку з заходами, які Харківський комітет Компартії України проводитиме з нагоди 95-ї річницю Жовтневої революції.

У ці години буде організовано ходу по вулиці Сумській від оперного театру до майдану Свободи, де пройде мітинг поблизу пам’ятника Леніну.

Повідомляється, що на час проведення заходів КПУ в центрі Харкова будуть змінені близько 8 маршрутів громадського транспорту.