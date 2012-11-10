Ярославський спростував чутки про конфлікт у «Металісті»

Харків. 10 листопада. УНІАН. Президент «Металіста» Олександр Ярославський спростував чутки про конфлікт у його клубі.

Свій коментар О.Ярославський зробив у відповідь на публікацію його інтерв`ю в одному з українських видань, у якому президент харківського «Металіста» нібито різко висловився на адресу гравців своєї команди, пише «Терикон».

Він зробив це після перемоги над «Русенборгом» у матчі групового турніру Ліги Європи, що дозволило «Металісту» першому з українських клубів забезпечити собі єврокубкову весну.

О.Ярославський зауважив, що виддання не зовсім точно передало його слова. Водночас він наголосив на тому, що спортивні результати не приходять самі по собі, а є наслідком відповідальної і самовідданої роботи - і це він хотів донести гравцям клубу.

«Ніхто не збирався і не збирається вивозити наших футболістів на окружну або кудись іще. Мої слова просто перефразували журналісти. Це смішно! Ми - інтелігентні люди… Про що йде мова? Я вже не почав розбиратися, адже журналісти можуть і не так написати (посміхається - прім.авт.). Словом, я на них не ображаюся. Проте, до командних справ потрібно відноситися гаряче, а не з прохолодою. Якщо ви беретеся вирішувати серйозні завдання - потрібно відповідально підходити до своєї справи. Якщо я днями й ночами займаюся справами клубу, то чому футболісти повинні ставитися до цього лековажно? Гравці харківської команди - це далеко не бідні хлоп`ята, вони живуть у гарних умовах. Не всі наші люди живуть так, як футболісти ФК «Металіст». Але фраза, що з`явилася в ЗМІ, звучала інакше. Такого я не говорив», - сказав О.Ярославський.

Міф про конфлікт розвіяв і півзахисник Едмар: «Можу вас запевнити, що ніяких розбіжностей усередині нашого колективу немає. Ми дійсно поспілкувалися з президентом після гри з «Русенборгом» - він подякував нам за перемогу, попросив дивитися вперед. А про що говорить преса - це не так важливо. У матчах з «Дніпром» та «Карпатами» нам не вдалося домогтися потрібного результату, це розуміють всі гравці. Але це зайвий привід працювати з подвійною енергією, а не сваритися».

Після другої перемоги над «Русенборгом (3:1 у Харкові - ред.) О.Ярославський висловив задоволення виходом «Металіста» у плей-офф Ліги Європи і привітав з подією всіх, хто вболіває за команду.

«Я дуже радий тому, що ми вийшли у плей-офф Ліги Європи, - сказав О.Ярославський, - і вітаю із цим харків`ян і всіх тих, хто вболіває за нашу команду».

Відповідаючи ще раз на запитання про те, що у нього з командою відбулася серйозна розмова, президент «Металіста» сказав: «Ми - серйозні хлопці. І розмови у нас серйозні. Що стосується останніх результатів, то без поразок немає і перемог. Адже це не мої слова. Для того, щоб відчути смак перемоги, потрібно спробувати й гіркоту поразки. Такого не може бути, щоб на нас чекали одні перемоги. Але ми працюватимемо над тим, аби звести поразки до мінімуму.

Мирон Маркевич сказав, що в чемпіонаті викидати білий рушник ви не збираєтеся...

Ми ніколи і ні в чому не збираємося викидати білий рушник. Тільки посилюватимемося, нікого не розчаруємо. Від нас чекають хорошого футболу, в нас вірять. Ми просто не маємо права обдурити очікування наших шанувальників. У Лізі Європи постараємося пройти якомога далі.

Взимку «Металіст» чекає посилення складу?

В усякому разі, я до цього готовий. Якщо Мирон Богданович звернеться з пропозицією - я йому гарантую, що ми всі виконаємо. Уболівальники повинні бути упевнені, що «Металіст» - це назавжди!».



На знімку: Олександр Ярославський на трибуні серед уболівальників «Металіста».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА