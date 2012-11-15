Тимошенко ще не почала приймати їжу - Власенко

16:56, 15 листопада 2012
Харьків
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Засуджена зробить заяву

Сергій Власенко

Харків. 15 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, не почала вживати їжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед харківською лікарнею сказав журналістам захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на питання журналістів, чи почала екс-прем’єр-міністр харчуватися.

«Ні, станом на сьогодні ні», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко зробить офіційні заяви з цього приводу.

С.Власенко підкреслив, що «Ю.Тимошенко не вступала в переговори з пані Моісеєнко».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, на брифінгу у Харкові перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник Міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко заявила, що Ю.Тимошенко вдалося переконати припинити голодування.

За словами Р.Моісеєнко, німецькі лікарі у присутності заступника головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці», лікуючого лікаря Ю.Тимошенко з української сторони Ірина Форси провели медичний огляд пацієнтки і поспілкувалися з нею.

«В результаті бесіди було досягнуто домовленості, що Юлія Володимирівна все-таки почне вживати їжу», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона також сказала, що на цей час медики обговорюють питання виведення Ю.Тимошенко із голодування.

29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.

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