Тимошенко припиняє голодування - німецькі лікарі

Харків. 15 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, з завтрашнього дня припиняє голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав лікуючий лікар Ю.Тимошенко, спеціаліст берлінської клініки «Шаріте», Лутц Хармс.

«Так, із завтрашнього дня вона припиняє голодування», - сказав Л.Хармс.

Він зазначив, що нинішній стан Ю.Тимошенко «дещо гірший», ніж той стан, у якому перебувала екс-прем’єр після першого голодування.

У свою чергу лікуючий лікар Аннет Райсхауер сказала: «Вона дуже слабка».

Л.Хармс додав, що голодування негативно вплинуло на процес реабілітації Ю.Тимошенко, оскільки усі 17 днів вона не приймала медичних препаратів та відмовилася від проходження процедур.

«Безсумнівно це голодування вплинуло на процес лікування, тому що у зв’язку з голодуванням пацієнтка не могла більше приймати ліків, і зараз вона дуже слабка, щоб робити якісь вправи. Безсумнівно, це голодування було кроком назад», - зазначив Л.Хармс.

Він додав, що лікарі дійшли висновку, що Ю.Тимошенко необхідно продовжити терапевтичне лікування, однак німецький спеціаліст зазначив, що сьогодні не обговорювалося питання, чи може продовжуватися реабілітація екс-прем’єра у іншому медичному закладі, або в Качанівській колонії. «Справа в тому, що на сьогодні це не було темою нашої розмови, однак з лікарями ми дійшли висновку, що необхідно продовжити терапевтичне лікування. Ми сподіваємось, що пані Тимошенко теж дотримується цієї точки зору», - сказав Л.Хармс.

В той же час він підкреслив, що загальні умови у ЦКЛ «Укрзалізниці» повинні бути покращені, «але це питання все-таки необхідно обговорити пізніше».

Відповідаючи на запитання, чи під покращенням умов німецькі лікарі розуміють ліквідацію відео спостереження, Л.Хармс сказав, «так, це теж відіграє велику роль. Справа в тому, що однією з умов успішного лікування повинна бути довіра між лікарем та пацієнтом».

Л.Хармс зазначив, що він не вважає, що існує нагальна потреба його присутності у Харкові весь час виведення Ю.Тимошенко з голодування. Він зазначив, що зараз німецькі лікарі можуть успішно співпрацювати з українськими колегами і в майбутньому, перебуваючи в Берліні, зможуть обмінюватися з ними інформацією.

«Знаходячись в Берліні можна продовжувати співробітництво і обмінюватися інформацією», - сказав Л.Хармс.