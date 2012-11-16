Тимошенко тимчасово відмовилася від переїзду з лікарні у колонію

13:22, 16 листопада 2012
Харьків
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І лікарі не рекомедують

Харків. 16 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко тимчасово відмовилася від бажання переведення з ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, у стаціонарі якої вона перебуває, до Качанівської виправної колонії.

Лікар німецької клініки «Шаріте» Аннет Расйхауер, фото Володимира КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні повідомила лікуючий лікар Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер.

«На даний момент ми, звісно, порекомендували залишитися тут, у клініці, і ми обговорили це питання з пацієнткою. На даний момент вона тимчасово відмовилася від свого бажання, щоб її перевели в колонію», - сказала А.Райсхауер.

У свою чергу, лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс зазначив, що рішення про те, чи екс-прем’єр остаточно відмовиться від ідеї переведення у колонію, буде залежати від наявності відеоспостереження за нею.

«Однак, чи відкличе вона свою заяву остаточно, буде залежати від подальшого розвитку подій. Головним чином, це буде залежати від наявності відеоспостереження», - сказав Л.Хармс.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА (архів)

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