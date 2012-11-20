У Харкові розпочав роботу симпозіум, присвячений рідкісним хворобам

Харків. 20 листопада. УНІАН. У Харківському національному медичному університеті розпочав роботу симпозіум, присвячений проблемам рідкісних захворювань, харчування і етичним проблемам як глобальним складовим якості життя.

В роботі симпозіуму беруть участь фахівці Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, освітньо-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ, Харківського інституту клінічної генетики ХНМУ та інших установ, повідомляє сайт облдержадміністрації.



Директор Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, директор Українського інституту клінічної генетики ХНМУ Олена Гречаніна зазначила, що симпозіум запланований у незвичній формі – на нього запрошені лікарі та батьки дітей з рідкісними захворюваннями, для яких відбудуться заняття в школі з прояву, лікування та реабілітації. Також відбудеться засідання круглого столу, на якому будуть розглянуті всі актуальні питання з даної тематики.

«Наше завдання - зробити життя дітей, які народилися з рідкісними захворюваннями, комфортним, – звернулася до присутніх О.Гречаніна, – допомогти їм у питаннях соціалізації та адаптації. Настав той момент, коли кожен з нас має усвідомити свою відповідальність перед ними, коли батьки мають об`єднати зусилля з суспільством, з владою, з фахівцями. І в цьому випадку ми дійсно зможемо вирішити багато важливих проблем».

«Ті питання, які ми розглядаємо сьогодні, є надзвичайно актуальними, – підкреслила заступник начальника Головного управління охорони здоров`я ХОДА Тетяна Єфименко, – за невеликий відрізок часу наука медична генетика зробила крок дуже далеко, і сьогодні дітки, які народжуються зі складною спадковою патологією, є повноцінними членами нашого суспільства, вони забувають про свою хворобу. Я думаю, що за медичною генетикою дійсно майбутнє».

«Представники міста й області завжди розуміли, що таке генетика, і завжди підтримували нас, – зазначила О.Гречаніна. – Якщо виникають які-небудь проблемні питання або складності, то і губернатор, і мер завжди приходять особисто нам на допомогу. Це чудова традиція, яка одухотворяє наше місто».