На Харківщині святкують День працівників сільського господарства

Харків. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харкові відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства.

В урочистих заходах взяли участь аграрії Харківщини, голови райдержадміністрацій та керівники сільських господарств області.

З професійним святом їх привітали голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Мені випала велика честь привітати з професійним святом людей, праця яких дозволяє в ці складні для України і багатьох європейських країн часи долати ті перешкоди, які постають перед нами кожен рік. Незважаючи на несприятливу погоду, складності фінансової системи та безліч причин, які для інших галузей економіки виявилися непереборним бар`єром, праця хліборобів дозволяє нашому регіону котрий рік поспіль бути у «п’ятірці» областей за валовим збором зерна. Незважаючи на складну кон`юнктуру ринку, Харківська область сьогодні перебуває на першому місці за темпами зростання виробництва молока. Зроблено ривок у тваринницькій галузі – наводиться порядок і вибудовується чітка система, яка дозволяє перетворити її із збиткової на прибуткову», – сказав у вітальному слові М.Добкін.

Він також підкреслив, що все менше й менше господарств області цілком залежать від погодних умов – завдяки сільськогосподарській науці сьогодні можна робити хороші прогнози на найближчу середньострокову перспективу. Користуючись новітніми науковими досягненнями, більше й більше агропідприємств закуповує нову, складну сільськогосподарську техніку і менше потерпають від природних катаклізмів.

«Від імені тримільйонної громади області хочу висловити подяку всім тим, хто свій день починає до сходу сонця, а закінчує коли сонця на небі вже немає», – сказав М.Добкін.