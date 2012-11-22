Працівники сільського господарства Харківщини отримали нагороди

Харків. 22 листопада. УНІАН. З нагоди Дня працівників сільського господарства кращі аграрії області відзначені почесними нагородами.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, ордени, подяку Кабінету міністрів України та відзнаки «Слобожанська слава» вручили голова облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов.

«Сьогодні у цьому залі сидить багато ветеранів, які свого часу робили все можливе для того, щоб і Україна, і Харківська область були європейською та світовою житницею. Я гадаю, що те покоління, яке сьогодні взяло повну відповідальність на себе, має чітко розуміти: нашим ветеранам за вас не соромно», – сказав у вітальному слові М.Добкін.

Зокрема, орденом «За заслуги» IIІ ступеня нагороджений тракторист-машиніст ТОВ «Агрома» Печенізького району Володимир Старіков, орденом княгині Ольги III ступеня – голова фермерського господарства «Веселе» Дергачівського району Зінаїда Каверзіна та доярка АТ «Агрокомбінат «Слобожанський» Людмила Качинська. Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно директору підприємства «Агрофірма Світанок» Олександру Коліснику.

Подяку Кабінету міністрів України отримав голова Чугуївської РДА Володимир Лобойченко, почесну відзнаку Харківської обласної ради «Слобожанська слава» - голова фермерського господарства «Альфа» Золочівського району Віктор Бєлінський та начальник цеху ТЕЦ ТОВ СП «Білий Колодязь» Вовчанського району Олексій Полтавченко.

Також за підсумками роботи у 2012 році було нагороджено кращі 5 районів Харківщини. За 1 місце сертифікатом на отримання цінного подарунку – автомобілю «Daewoo Sens» нагороджено Чугуївський район, за 2 місце сертифікат на 8 персональних комп’ютерів отримав Куп’янський район, сертифікат на 5 персональних комп’ютерів за 3 місце – Вовчанський район, за 4 місце сертифікат на 3 персональних комп’ютери – Великобурлуцький район та сертифікат на багатофункціональний пристрій «Самсунг» за 5 місце – Дворічанський район.