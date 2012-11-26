«Металіст» значно подорожчав

Харків. 26 листопада. УНІАН. Харківський «Металіст», що за тур до закінчення групового етапу Ліги Європи забезпечив собі перше місце в групі, продовжує приносити очки в скарбницю України. Разом з тим продовжується і зростання трансферної вартості гравців команди.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, за даними авторитетного німецького порталу transfermarkt.de, згідно з оновленими даними по всіх командах, на сьогодні загальна вартість основного складу «Металіста» перевищила 80 мільйонів євро.

Лідер в ціні - бразилець Тайсон, який підкорив всю Європу своїм диво-голом у ворота «Русенборга». Його ціна за оцінкою фахівців становить 12 мільйонів. З початку сезону футболіст додав у вартості близько двох мільйонів, а в цілому з літа 2010 року (саме тоді бразилець перейшов до «Металіста») вартість виросла вже в кілька разів.

На другому місці в рейтингу знаходиться гравець національної збірної Аргентини Хосе Соса - його оцінили у 7 мільйонів. Аргентинець теж прогресує з моменту переходу до «Металіста» і досяг позначки, яка раніше підкорилася йому лише в 2007 році під час переходу до «Баварії».

Не залишилися непоміченими і ювелірні дії диригента команди Клейтона Хав`єра - він також оцінюється в 7 мільйонів євро. До цього пік ціни на Клейтона припадав на 2009 рік, коли, граючи за «Палмейрас», він оцінювався в 5 мільйонів. Після переходу до харківського клубу, як це сталося практично з усіма гравцями футбольного імені, що всерйоз зазвучало в Європі, його ціна тільки зростає.

Слідом за ними розташувалися Вільягра, Марлос і Крістальдо - кожен з них коштує як мінімум 5,5 млн євро. Той же Марлос, наприклад, з початку року піднявся в ціні удвічі.

Пара центральних захисників Торсигльєрі - Гуйє в сумі коштує як мінімум 10 мільйонів - кожен по 5.

На іншому полюсі першої команди знаходяться дещо менш відомі футбольній Європі молодий український футболіст Денис Барвінко та наддосвідчений рекордсмен Олег Шелаєв - кожен з них, за оцінками transfermarkt.de, коштує 500 тисяч євро.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА