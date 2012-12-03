В’єтнам інвестував у Харківську область 3,4 млн дол

Харків. 3 грудня. УНІАН. Обсяг прямих інвестицій з В`єтнаму в Харківську область становить 3,4 млн дол.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб під час зустрічі прем`єр-міністром Соціалістичної Республіки В`єтнам Хоанг Чун Хайєм, яка відбулася в рамках візиту до Харкова в’єтнамської делегації.

Під час зустрічі обговорювалися питання торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва між Харківською областю та Республікою В`єтнам.

«Між Україною та В`єтнамом склалися дуже давні дружні взаємини, які ми й надалі плануємо розвивати. Товарообіг між нашими країнами в 2011 році досяг 319 млн дол., - вважаю, що це дуже серйозний показник», - сказав В.Дулуб.

«Харківська область, - зазначив він, - також бере активну участь у розвитку відносин між країнами - на сьогодні обсяг прямих інвестицій з В`єтнаму в наш регіон становить 3,4 млн дол. Це дуже важливо для розвитку економіки області та в`єтнамського бізнесу на нашій території. В`єтнамська діаспора у Харкові - найбільша в Україні, тому облдержадміністрація намагається приділяти співробітництву з нею максимум уваги».

В.Дулуб також додав, що в першу чергу Харківщина намагається налагодити співпрацю між підприємствами машинобудування та енергетики, а також відносини між вищими навчальними закладами та науковими інститутами.

Хоанг Чун Хай подякував харків`янам за теплий прийом і відзначив, що сьогодні в Україні отримують освіту 10 тисяч в`єтнамських студентів, і значна частина з них - на Слобожанщині.

За словами керівника уряду СРВ, на цей час у його країні в багатьох галузях працюють українські фахівці, на електростанціях республіки встановлені турбіни, вироблені в Харкові.

«Наші країни пов`язують традиційні багаторічні дружні відносини. Ці відносини зберігалися тривалий час, і в цьому році - 20-та річниця становлення дипломатичних відносин між В`єтнамом та Україною. Ми раді, що досягли певних успіхів в економічному співробітництві, але, я впевнений, що воно ще не вичерпало свій величезний потенціал. Візит прем`єр-міністра Миколи Азарова до В`єтнаму в листопаді дав новий імпульс взаємодії між країнами, особливо в галузі економіки, машинобудування, освіти і енергетики», - сказав Хоанг Чун Хай.

Фото прес-служби ХОДА