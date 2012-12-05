Завтра в Харкові відбудеться інвестиційний форум

Харків. 5 грудня. УНІАН. 6 грудня у Харкові відбудеться Міжрегіональний інвестиційний форум «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Форум проводиться Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України за сприяння Харківської облдержадміністрації та Харківської міської ради.

У роботі Форуму візьмуть участь керівники Харківської області та Харківа, представники Держінвестпроекту, керівники регіонів України, представники провідних підприємств регіону, бізнес-асоціацій, експерти у сфері інвестиційної діяльності.

Під час заходу планується розглянути питання активізації інвестиційної діяльності та формування позитивного інвестиційного іміджу в регіонах України, а також вивчити приклади успішного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій. Крім того, представники Держінвестпроекту проінформують щодо принципів розробки та реалізації Національних проектів, а також презентують Інвестиційний Атлас України, робота над яким проводилась протягом 2012 року.