Завтра в Харкові підіб’ють підсумки реалізації проектів ЄС та ООН

Харків. 11 грудня. УНІАН. 12 грудня об 11.00 в прес-центрі Харківської облдержадміністрації відбудеться чергове засідання обласної координаційної Ради з питань реалізації Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ».

Метою заходу є підбиття підсумків упровадження Проекту в Харківській області за 2012 рік, а також обговорення перспектив та проблем реалізації нової компоненти Проекту МРГ-ІІ «Підвищення енергоефективності регіонів» в 6 районах-учасниках, зокрема, Балаклійському, Борівському, Великобурлуцькому, Дворічанському, Ізюмському, Красноградському у 2013 році, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У засіданні візьмуть участь керівники райдержадміністрацій, районних рад Харківської області, голови постійних комісій Харківської обласної ради, керівники профільних структурних підрозділів Харківської облдержадміністрації.