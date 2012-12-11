Завтра в Харкові підіб’ють підсумки реалізації проектів ЄС та ООН

13:42, 11 грудня 2012
Харьків
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Проектами охоплені 6 районів області

Харків. 11 грудня. УНІАН. 12 грудня об 11.00 в прес-центрі Харківської облдержадміністрації відбудеться чергове засідання обласної координаційної Ради з питань реалізації Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ».

Метою заходу є підбиття підсумків упровадження Проекту в Харківській області за 2012 рік, а також обговорення перспектив та проблем реалізації нової компоненти Проекту МРГ-ІІ «Підвищення енергоефективності регіонів» в 6 районах-учасниках, зокрема, Балаклійському, Борівському, Великобурлуцькому, Дворічанському, Ізюмському, Красноградському у 2013 році, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У засіданні візьмуть участь керівники райдержадміністрацій, районних рад Харківської області, голови постійних комісій Харківської обласної ради, керівники профільних структурних підрозділів Харківської облдержадміністрації.

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