Прихильники Тимошенко пікетують суд

Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко пікетують будівлю Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Руднєва, навпроти будівлі суду, зібралися близько 250 прихильників екс-прем’єра. Люди тримають національні прапори, прапори із символікою ВО «Батьківщина», плакати із зображенням Ю.Тимошенко, а також транспарант із написом «Кривосуддя підкрадається до кожного. Покладімо край йому, люди». Учасники акції скандують: «Юля!», «Юлі волю!», та закликають суд закрити провадження у справі ЄЕСУ.

Сьогодні вперше засідання Київського районного суду не пікетують противники Ю.Тимошенко.

Додвіка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

23 листопада Київський райсуд Харкова переніс слухання справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ на 18 грудня.

17 грудня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко удванадцяте відмовилась від участі у засіданні суду у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», посилаючись на стан свого здоров’я.

Як повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, на повістці до суду екс-прем’єр зробила «письмову відмітку», у якій, зокрема, зазначила, що вважає розгляд справи ЄЕСУ у Київському районному суді Харкова продовженням політичних репресій, висловила вимогу розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи, а також повідомила про перебування на стаціонарному лікуванні.