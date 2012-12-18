Суд переніс розгляд справи ЄЕСУ

Харків. 18 грудня. УНІАН. Київський районний суд Харкова на 18 січня 2013 року переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність в залі судових засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисників Євгенії Тимошенко й Андрія Кожем’якіна.

При цьому захисники Ю.Тимошенко Сергій Власенко та Олександр Плахотнюк заявили клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ. Вони аргументували своє клопотання тим, що цю кримінальну справу вже закривала Генеральна прокуратура через відсутність у діях Ю.Тимошенко складу злочину. Крім того, захисники підкреслили, що законність закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ підтвердив Верховний суд України.

К.Садовський зазначив, що клопотання про закриття справи ЄЕСУ буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу у присутності в залі судових засідань підсудної Ю.Тимошенко.

Засідання суду розпочнеться о 16.00 18 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко удванадцяте відмовилась від участі у засіданні суду у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», посилаючись на стан свого здоров’я.

Як повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, на повістці до суду екс-прем’єр зробила «письмову відмітку», у якій, зокрема, зазначила, що вважає розгляд справи ЄЕСУ у Київському районному суді Харкова продовженням політичних репресій, висловила вимогу розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи, а також повідомила про перебування на стаціонарному лікуванні.

Київський районний суд Харкова з кінця квітня 2012 року намагається розглянути по суті кримінальну справу щодо ЄЕСУ. Засідання щоразу переносять через відсутність на засіданнях Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.