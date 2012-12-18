Прокурор хоче бачити Тимошенко в суді

Харків. 18 грудня. УНІАН. Прокуратура не виключає можливості заявлення клопотання з вимогою доставити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник державного обвинувачення Вікторія Калита на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ.

На думку прокурора, докази Ю.Тимошенко про те, що вона за станом здоров’я не може бути присутньою на судових засіданнях, є непереконливими, і сама підсудна намагається уникнути явки до суду й таким чином затягнути судовий розгляд кримінальної справи.

В.Калита зазначила, що прокуратура бере до уваги всі обставини судового слухання справи ЄЕСУ.

«На даний час враховуються всі обставини у справі, і, можливо, що таке клопотання (про доставлення до суду – УНІАН) буде заявлене», - сказала В.Калита.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Ю.Тимошенко удванадцяте відмовилась від участі у призначеному на 18 грудня засіданні суду у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», посилаючись на стан свого здоров’я.

Як повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, на повістці до суду екс-прем’єр зробила «письмову відмітку», у якій, зокрема, зазначила, що вважає розгляд справи ЄЕСУ у Київському районному суді Харкова продовженням політичних репресій, висловила вимогу розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи, а також повідомила про перебування на стаціонарному лікуванні.

Сьогодні, 18 грудня, Київський районний суд Харкова на 18 січня 2013 року переніс розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність в залі судових засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисників Євгенії Тимошенко й Андрія Кожем’якіна.