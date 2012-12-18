Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові інспектор міліції вимагав від іноземця хабаря, використовуючи своє службове становище.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, у вчиненні правопорушення інспектора міжрайонного відділення міліції міграційного контролю Головного управління МВС України в Харківській області викрили працівники прокуратури спільно зі співробітниками управління внутрішньої безпеки в Харківській області ДВБ МВСУ.

За даними начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова, інспектор вимагав незаконну грошову винагороду від громадянина Республіки Камерун за повернення вилученого у нього паспорта та неприйняття рішення про заборону в’їзду на територію України протягом 3 років.

Інспектору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 К України (одержання хабара службовою особою, яка посідає відповідальне становище). За вказаним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі.