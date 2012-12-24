В 2012 році на Харківщині профінансовано будівництво 16 об'єктів газифікації

Харків. 24 грудня. УНІАН. З початку 2012 року в Харківській області профінансовано будівництво 16 об`єктів газифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на підсумковій прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, загальна вартість цих робіт становила 85 млн грн., гроші отримані, робота виконана, газ уже пішов до споживачів.

Губернатор повідомив, що в Харківській області з початку року було введено в експлуатацію 40,7 км газопроводів та газифіковано понад 2000 будинків і квартир. В даний час рівень газифікації по області становить 70,5%.

«У містах і селищах міського типу рівень газифікації досяг вже 82,6%. У селах рівень газифікації, звичайно ж, нижчий, це лише 53,7%, але з тими темпами, з якими ми, завдяки договору з НАК «Нафтогазом України» будуємо нові газопроводи, я впевнений, цифри суттєво зростуть протягом найближчих 2-3 років», - сказав М.Добкін.

В цілому ж, вважає губернатор, Харківщині слід переходити на альтернативні види палива.

«Враховуючи, що ціна на газ постійно зростає, іноді сфері освіти чи охорони здоров`я доводиться ті кошти, які можна було б спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази установи, відправляти на брак коштів, які заплановані в бюджетах усіх рівнів на енергоносії. Тому нам необхідно переходити на альтернативні види палива. У 2012 році 21 джерело теплопостачання отримало можливість працювати на інших видах палива. Це дозволить нам щорічно економити до 20% бюджетних коштів», - сказав М.Добкін.