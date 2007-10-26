На кордоні стріляли

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Прикордонники застави «Тополі» застосували зброю для затримки порушника кордону.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, контрабандистом виявився громадянин України, 35-річний мешканець Куп’янського району, який на авто ГАЗ-53 з номерами російської реєстрації намагався незаконно вивезти з України контрабандний товар.

Водій не зупинився на вимогу прикордонників, і бійці змушені були зробити попереджувальні постріли з автомата Калашникова за 10 м від лінії державного кордону.

В автомобілі він перевозив велику партію одягу і взуття, яка разом з вартістю авто становить близько 180 тис. грн.

За даними прес-секретаря, протягом цього року харківські прикордонники затримали контрабандних товарів та вантажів на загальну суму понад 13 млн. грн.