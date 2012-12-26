Новий власник ФК «Металіст» хоче викупити ще й стадіон

Харків. 26 грудня. УНІАН. Новий власник харківського футбольного клубу «Металіст», бізнесмен Сергій Курченко заявив про бажання викупити з комунальної власності Обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві С.Курченка, яка розміщена на офіційному сайті ФК «Металіст».

«Як ви знаєте, на реконструкцію стадіону «Металіст» було витрачено 100 млн доларів, 30 млн доларів витратив Ярославський, а 70 млн доларів були виділені з міського бюджету. У конфлікті між міською владою та Олександром Ярославським я не брав ніякої участі, але хочу поділитися думкою про те, яким я бачу вихід із ситуації. Найближчим часом я зроблю офіційну пропозицію міській владі викупити їхню частку і стати стовідсотковим власником стадіону, а вони щоб витратили всі ці кошти на потреби міста та області», - сказав С.Курченко.

Бізнесмен зазначив, що купівля ФК «Металіст» відбулася на «ринкових взаємовигідних умовах» і колишній власник клубу Олександр Ярославський «отримав високу компенсацію».

С.Курченко висловив вдячність О.Ярославському за його внесок у розвиток команди та підкреслив, що ставить перед ФК «Металіст» завдання виграти протягом найближчих трьох років чемпіонат України, протягом п’яти років - європейський трофей.

«Я не хочу дивитися в спину донецькому «Шахтареві» і київським «Динамо», я не хочу щороку святкувати те, що ми завоювали бронзові медалі Чемпіонату України. Я хочу, щоб на нашому стадіоні лунав гімн Ліги Чемпіонів. Наша мета - протягом трьох років виграти золото Чемпіонату, а протягом п`яти років привезти до Харкова європейський трофей. Я переконаний, що разом з уболівальниками ми будемо завойовувати трофеї, а найголовніше - отримувати задоволення від гарної гри», - заявив С.Курченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Олександр Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і повідомив про продаж свого клубу групі компаній «Газ Україна», головним бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Курченко.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА