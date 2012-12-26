У Харкові з лікарні втік арештант

Харків. 26 грудня. УНІАН. У Харкові з однієї з міських лікарень втік ув’язнений, доставлений зі слідчого ізолятора для проведення операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, ув’язнений втік сьогодні, 26 грудня, близько 6.00.

43-річний чоловік з 13 червня цього року перебував під вартою в Харківському слідчому ізоляторі за обвинуваченням у шахрайстві та підробленні документів. Для проведення операції його доставили у медзаклад 24 грудня.

Зараз правоохоронці розшукують втікача. Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Крім цього, прокуратура Московського району за фактом втечі ув’язненого порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) стосовно службових осіб Харківського слідчого ізолятора.