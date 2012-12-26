Добкін вважає Ярославського найбільш успішним з президентів «Металіста»

Харків. 26 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вважає Олександр Ярославського одним з кращих президентів ФК «Металіст» за всю історію клубу.

Про це губернатор заявив, коментуючи останні події довкола головного харківського футбольного клубу.

Промовляючи сьогодні на брифінгу, губернатор подякував О.Ярославського за вклад бізнесмена в розвиток харківського футболу, зазначивши, що в історії «Металіста» розпочинається нова сторінка.

«Олександр Ярославський дуже багато зробив для розвитку харківського футболу. Я поважаю цю людину за справи, які були зроблені на благо харківського футболу. Крім слів подяки, я нічого не можу сказати на адресу цієї людини за внесок в наш рідний клуб. Олександр Ярославський став одним із президентів ФК «Металіст», найуспішнішим на сьогодні, але цю сторінку з історії «Металіста» вже перегорнуто. Тепер починається нова історія», - сказав М.Добкін.

Водночас губернатор заперечив інформацію про те, що новим президентом ФК «Металіст» може стати син Президента України Віктора Януковича – Олександр Янукович.

«Я прізвище та ім’я Олександра Януковича на цю посаду чую виключно від вас, можливо у вас є якась інсайдерська, відома виключно вам інформація, мені вона невідома», - сказав М.Добкін.

«Наскільки мені зрозуміло, на 99% президентом клубу стане Сергій Курченко, який вчора зробив заяву про розвиток команди на офіційному сайті (клабу «Металіст» - ред.), виклав своє бачення майбутнього «Металіста», який, напевно, зробить все з того, що він сказав, зокрема доведе до логічного завершення придбання стадіону «Металіст», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Добкін повідомив про те, що міська та обласна влади готові продати стадіон «Металіст» новому власнику клубу. Губернатор вважає, що вартість обласного спортивного комплексу «Металіст» має бути не менше 70 млн дол.

М.Добкін повідомив, що після 18 січня із С.Курченком буде проведена зустріч, на якій йому оголосять пропозицію щодо вартості стадіону «Металіст».

Як повідомлялося раніше, 19 грудня депутати Харківської міськради звернулися до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

20 грудня президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст», і передав зобов`язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є Сергій Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

26 грудня на офіційному сайті ФК «Металіст» з’явилася інформація з посиланням на С.Курченка, в якій новий власник харківського футбольного клубу «Металіст» заявив про бажання викупити з комунальної власності обласний спортивний комплекс «Металіст», на якому грає команда.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.\

Фото Андрія КРАВЧЕНКА