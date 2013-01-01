Подарунок Курченка: 500 найактивніших фанів Металіста поїдуть до Англії

Харків. 1 січня. УНІАН. Новий власник футбольного клубу «Металіст» бізнесмен Сергій Курченко за рахунок клубу повезе на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з англійським «Ньюкаслом» 500 найактивніших уболівальників харківської команди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», група уболівальників, яка поїде на матч 14 лютого до Англії, буде сформована на конкурсній основі.

Умови конкурсу будуть оголошені найближчим часом.

За словами С.Курченка, він сам є давнім і вірним уболівальником, і завжди разом із сотнями інших фанів мріяв супроводжувати улюблену команду на виїзних іграх.

Бізнесмен зазначив, що тепер, ставши власником клубу, він може реалізувати цю мрію для багатьох з них.

«Команда та її вболівальники - це одна сім`я, найближчі друзі і партнери», - сказав С.Курченко.

Власник ФК «Металіст» підтвердив намір посилити роботу з уболівальниками клубу та їхніми організаторами і оголосив про початок розробки спеціальної програми зворотного зв`язку «уболівальник-команда».

«Так склалося, що у «Металіста» завжди був один з найактивніших і потужних фан-клубів в Україні. Уболівальники «Металіста» славилися своєю згуртованістю і відданістю команді. Але нам іноді не вистачало більш тісного контакту з уболівальниками, того, що називають «зворотним зв`язком». Ми хочемо чути від уболівальників не тільки хвалебні відгуки та слова підтримки, але й критичні зауваження, пропозиції щодо поліпшення всіх напрямків роботи. Адже багато з наших уболівальників добре розбираються у футболі і знають історію перемог та поразок клубу, його досвід. Тож ми збираємося підняти роботу з вболівальниками на якісно новий рівень, найближчим часом буде розроблено комплекс програм, спрямований на зміцнення зв`язку Клубу та уболівальників», - сказав С.Курченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня харківський бізнесмен Олександр Ярославський склав із себе повноваження президента ФК «Металіст» і заявив, що передає зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Довідка УНІАН. Харківський ФК «Металіст» створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині ДП «Завод ім. Малишева»). ФК «Металіст» на сьогодні грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубка СРСР, 6-разовий бронзовий призер чемпіонату України, фіналіст Кубка СРСР та Кубка України.

Останніми роками «Металіст» виступає у змаганнях Ліги Європи, зокрема, в сезоні 2011/2012 команда вибула на стадії боротьби за вихід до 1/4. Цього року «Металіст» достроково, за два тури до завершення групового турніру ЛЄ, з першого місця вийшов у наступну, весняну, фазу змагань 2012/2013.

У виступах на європейській арені цього сезону «Металіст» показує найкращий результат не лише в Україні, а й серед команд Східної Європи. У новій версії рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) «Металіст» знову поліпшив свої позиції і піднявся на 26 місце, обійшовши донецький Шахтар (45 місце), київське Динамо (78). Дніпро – на 80-й сходинці.

Нападник «Металіста» бразилець Барселлос Фреда Тайсон, за версією УЄФА (грудень 2012 р.), увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА