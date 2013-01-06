Тимошенко зустрічатиме Різдво не одна

Харків.6 січня. УНІАН. Активісти «Батьківщини» планують привітають екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко з Різдвом Христовим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», 6 січня активісти харківської організації о 12.00 зберуться перед прохідною медичного закладу та привітають Ю.Тимошенко зі святом.

Як відомо, активісти та керівництво Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» перед лікарнею, де перебуває Ю.Тимошенко, святкували Новий рік.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК «Нафтогаз Україна», згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн. Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської виправної колонії Харкова.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії (№54), до ЦКЛ «Укрзалізниці». З того часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.