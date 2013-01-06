У Харкові під час пожежі в житловому будинку врятовано восьмеро осіб

Харків. 6 січня. УНІАН. У Московському районі Харкова під час пожежі у 2-поверховому житловому будинку врятовано восьмеро осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, пожежа сталася 5 січня близько 19.30.

На місце пожежі прибуло 5 пожежних автоцистерн та 1 автодрабина з Московського та Київського районів Харкова. На момент прибуття рятувальників горіло дерев’яне перекриття між першим та другим поверхом.

Через сильне задимлення мешканці 2-го поверху не могли самостійно вийти на вулицю. Бійці пожежно-рятувальної служби по висувних пожежних драбинах врятували 8 осіб, з них 2 дітей. Крім того по сходовій клітині будинку було евакуйовано ще 11 мешканців. Медична допомога нікому не знадобилася.

Площа пожежі становила близько 15 кв. м. Загоряння було ліквідоване о 20.56. На місці пожежі працювало 6 одиниць техніки та 30 працівників пожежно-рятувальної служби. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюється.