Під лікарнею Тимошенко дали різдвяний вертеп (фото)

Харків. 6 січня. УНІАН. У Харкові перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» зібралися прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, щоб привітати свого лідера з Різдвом Христовим.

Як передає кореспондент УНІАН, у акції беруть участь близько 60 активістів із Харківської, Дніпропетровської та Луганської областей. Люди тримають національні прапори, символіку ВО «Батьківщина» і транспаранти з написами «Юлі волю!», «Луганськ за «Батьківщину».

Представники дніпропетровської організації ВО «Батьківщина» влаштували перед прохідною лікарні різдвяний вертеп. Прихильники Ю.Тимошенко співають різдвяні колядки, народні пісні. У цей час розпочала виступ дніпропетровська фольк-група «Махно», після неї виступатимуть самодіяльні колективи Харківщини.

Поруч із парканом медичного закладу учасники акції встановили дві наряджені новорічні ялинки. Неподалік прохідної до залізного паркану прихильники Ю.Тимошенко прикріпили скотчем запалені свічки. Усім бажаючим учасники акції роздають мандарини та апельсини.

Представники дніпропетровської організації ВО «Батьківщина» висловили намір спробувати передати Ю.Тимошенко різдвяну кутю.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Також суд задовольнив позов НАК «Нафтогаз Україна», згідно з яким Ю.Тимошенко має відшкодувати збиток компанії в сумі понад 1,5 млрд грн. Наприкінці грудня 2011 року Ю.Тимошенко етапували до Качанівської виправної колонії Харкова.

9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці». З цього часу процесом її реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.