Погода на Різдво

Харків. 6 січня. УНІАН. Завтра, 7 січня, в Україні очікується невеликий сніг (у південних та східних областях місцями), у Криму невеликий мокрий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця, місцями слабка ожеледь.

Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині, а вночі і в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу (в Карпатах вночі та вдень 11-16°морозу); у східних областях та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

У Києві та Київській області на Різдво буде хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 6-11°, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 7-9°, вдень 4-6° морозу.