Тимошенко ще раз дозволили поговорити телефоном з родичами
12:46, 08 січня 2013Харьків
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ДПтСУ: «в порядку виключення»
Харків. 8 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що знову в порядку виключення засудженій колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко надана можливість спілкування телефоном з членами родини.
Спілкування відбувалося протягом однієї години, повідомляє прес-служба ДПтСУ.
«Як раніше вже неодноразово повідомлялося, незважаючи на відсутність технічних можливостей, усі заяви засудженої Ю.Тимошенко щодо здійснення нею телефонних розмов під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці» керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) задовольняються», - йдеться у повідомленні.
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