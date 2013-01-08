Тимошенко ще раз дозволили поговорити телефоном з родичами

Харків. 8 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що знову в порядку виключення засудженій колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко надана можливість спілкування телефоном з членами родини.

Спілкування відбувалося протягом однієї години, повідомляє прес-служба ДПтСУ.

«Як раніше вже неодноразово повідомлялося, незважаючи на відсутність технічних можливостей, усі заяви засудженої Ю.Тимошенко щодо здійснення нею телефонних розмов під час перебування в ЦКЛ «Укрзалізниці» керівництвом Качанівської виправної колонії (№54) задовольняються», - йдеться у повідомленні.