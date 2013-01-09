Адвокат стверджує, що в палаті Тимошенко суцільні обшуки

Харків. 9 січня. УНІАН. Палату Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, обшукували по кілька разів на день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«В її ситуації стало практикою по декілька обшуків і в палаті, і по декілька особистих обшуків її, - сказав О.Плахотнюк. - По три-чотири обшуки палати проводилися кожен день».

О.Плахотнюк обурився такою ситуацією і звернув увагу на те, що Ю.Тимошенко перебуває не у в’язниці, а в медичному закладі.

«Такого немає в жодній установі виконання покарань. У такій кількості не проводиться в жодній установі, а враховуючи, що це лікарня, а не установа, це взагалі нонсенс», - заявив адвокат.

О.Плахотнюк повідомив, що Ю.Тимошенко намагалися оглянути перед зустріччю з ним, однак, вона не дала цього зробити.

«Перед тим, як до мене йти, її намагалися обшукати. Вона не дала цього зробити. Сили не застосовували поки що», - сказав адвокат.

Він повідомив, з учорашнього дня, коли була оголошена акція непокори, Ю.Тимошенко не дала провести жодного особистого обшуку та жодного обшуку її палати.

«Вже добу вона успішно бореться», - наголосив О.Плахотнюк.