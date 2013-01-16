Жінки-депутати прибули до лікарні для зустрічі з Тимошенко
14:31, 16 січня 2013Харьків
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Перед тим відвідали Качанівську колонію
Харків. 16 січня. УНІАН. Жінки – депутати прибули до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомила народний депутат України Олександра Кужель, яка братиме участь у зустрічі.
За її словами, на зустріч також прибули народні депутати Людмила Денисова і Тетяна Слюз.
О.Кужель відзначила, що спочатку вони зайдуть до головного лікаря медичної установи.
Депутат уточнила, що їй невідомо, о котрій годині розпочнеться зустріч із Ю.Тимошенко.
За її словами, сьогодні народні депутати-жінки вже відвідали Качанівську виправну колонію, де зустрілися із засудженими, які там утримуються.
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