На стадіоні «Металіст» новий директор
Рішення сесії обласної ради
Харків. 17 січня. УНІАН. Генеральним директором комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» призначений Роман Пець.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на 19-й позачерговій сесії Харківської обласної ради було ухвалене переважною більшістю голосів депутатів.
Іншим рішенням депутати облради звільнили (зняли) з посади гендиректор ОСК «Металіст» В’ячеслава Шевченка, який обіймав цю посаду з квітня 2007 року.
До нового призначення Р.Пець обіймав посаду виконавчого директора ОСК «Металіст».
Як повідомляв УНІАН, В’ячеслав Шевченко був звільнений з посади директор стадіону «Металіст» 2 грудня. За даними джерел ФК «Металіст», В.Шевченко раптово подав заяву «за власним бажанням» після телефонної розмови з представником місцевої влади. Коментуючи подію, місцеві футбольні експерти не виключають, що зміна директора стадіону «Металіст» - ознаку початку вигнання успішних топ-менеджерів, які займалися реконструкцією стадіону, створенням клубу, проведенням Євро-2012. У випадку з В.Шевченком причиною звільнення називають бажання міської влади встановити контроль над інфраструктурою ФК «Металіст».
Водночас, заступник начальника Головного управління у справах сім`ї молоді та спорту Харківської облдержадміністрації – начальник управління у справах фізичної культури та спорту Сергій Христоєв повідомив кореспондента УНІАН, що Управління «не має претензій до роботи керівника стадіону «Металіст», «офіційних документів (заяви – УНІАН) від В.Шевченка не надходило» і зустрічей з ним напередодні «ніхто не проводив». «Звільнити директора ОСК «Металіст», - наголосив С.Христоєв, - можна лише на підставі рішення сесії обласної ради».
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов’язання з фінансування клубу іншому інвестору. О.Ярославський зазначив, що головною причиною продажу клубу є «незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив».
До цього в середині грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.
Після такого рішення О.Ярославський попередив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова. Натомість вже на наступний день керівник Харківської облдержадмінстрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.
Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.
С.Курченко невдовзі заявив про бажання викупити з комунальної власності ОСК «Металіст», на якому грає команда.
На знімку: стадіон «Металіст».