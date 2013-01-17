На стадіоні «Металіст» новий директор

Харків. 17 січня. УНІАН. Генеральним директором комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» призначений Роман Пець.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на 19-й позачерговій сесії Харківської обласної ради було ухвалене переважною більшістю голосів депутатів.

Іншим рішенням депутати облради звільнили (зняли) з посади гендиректор ОСК «Металіст» В’ячеслава Шевченка, який обіймав цю посаду з квітня 2007 року.

До нового призначення Р.Пець обіймав посаду виконавчого директора ОСК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, В’ячеслав Шевченко був звільнений з посади директор стадіону «Металіст» 2 грудня. За даними джерел ФК «Металіст», В.Шевченко раптово подав заяву «за власним бажанням» після телефонної розмови з представником місцевої влади. Коментуючи подію, місцеві футбольні експерти не виключають, що зміна директора стадіону «Металіст» - ознаку початку вигнання успішних топ-менеджерів, які займалися реконструкцією стадіону, створенням клубу, проведенням Євро-2012. У випадку з В.Шевченком причиною звільнення називають бажання міської влади встановити контроль над інфраструктурою ФК «Металіст».

Водночас, заступник начальника Головного управління у справах сім`ї молоді та спорту Харківської облдержадміністрації – начальник управління у справах фізичної культури та спорту Сергій Христоєв повідомив кореспондента УНІАН, що Управління «не має претензій до роботи керівника стадіону «Металіст», «офіційних документів (заяви – УНІАН) від В.Шевченка не надходило» і зустрічей з ним напередодні «ніхто не проводив». «Звільнити директора ОСК «Металіст», - наголосив С.Христоєв, - можна лише на підставі рішення сесії обласної ради».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов’язання з фінансування клубу іншому інвестору. О.Ярославський зазначив, що головною причиною продажу клубу є «незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив».

До цього в середині грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

Після такого рішення О.Ярославський попередив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова. Натомість вже на наступний день керівник Харківської облдержадмінстрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

С.Курченко невдовзі заявив про бажання викупити з комунальної власності ОСК «Металіст», на якому грає команда.



На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА