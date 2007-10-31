Після пологів 18-річна мати закопала немовля посеред поля

18-річна мешканка Куп’янська Харківської області дуже боялася, що про її вагітність дізнаються рідні. Коли настав час, вона відправилася народжувати... у поле, подалі від людей. Коли немовля, як їй здалося, припинив подавати ознаки життя – закопала його і повернулася додому.

Неглибоко закопану дитину знайшла бабуся, яка випасала на полі кіз. Наткнувшись на п`яти, що стирчать із землі, немолода жінка спочатку подумала, що це лялька. Правоохоронці не вірили розповідям старенької, поки на власні очі не побачили труп дитини.

У пошуках матері міліція виявила ще одне мертве немовля. У 32-річної жінки народився син, але через декілька хвилин помер, заявляла вона. Загорнутий в поліетилен труп малюка пролежав чотири дні у відрі на вулиці. Мама все не могла зібратися поховати свою дитину. Зараз жінку доправили до лікарні, повідомили кореспонденту «Міського ДоZора» в ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.

Від місцевих жителів кореспонденти дізналися про ще одну дівчину, яку бачили напередодні вагітною. 18-річна мати, як тільки побачила міліціонерів, кинулася ридати. Вона розповіла, що про її вагітність ніхто з рідних не знав, вона боялася розголосу. Народжувала молода мама посеред поля. Після пологів загорнула дитину в ганчірку, а сама побігла до колонки помитися. Коли повернулася – немовля не подавало ознак життя, стверджує дівчина, Злякавшись ще більше, вона закопала тіло, а сама повернулася додому.

Якщо слідство встановить провину горі-матері, її можуть позбавити волі від трьох до восьми років.