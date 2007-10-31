”Газ України” погрожує відключити харківську ”ТЕЦ-5”

ДК "Газ України" продовжує шантажувати Харківську область

За словами заступника голови облдержадміністрації Олега Шаповалова, сьогодні вранці він дізнався від генерального директора "Харківгоргаз" Олександра Дудолада про наміри відключити харківську "ТЕЦ-5" через те, що цього вимагають правила надання послуг з газопостачання у зв`язку з відсутністю лімітів на газ. Заступник керівника області розцінив те, що відбувається, як черговий тиск на Харківську область з боку ДК "Газ України".

Ось що сказав Олег Шаповалов, коментуючи ситуацію: "Через що це відбувається? Через те, що на сьогоднішній день харківська "ТЕЦ-5" має дебіторську заборгованість перед ДП "Газ-тепло" в розмірі 15 мільйонів гривень. Тобто, ДП "Газ-тепло (структура НАК "Нафтогаз України") " винна харківській "ТЕЦ-5" 15 мільйонів гривень, а ДК "Газ України" харківська "ТЕЦ-5" винна 11 мільйонів гривень. Про цей борг в 11 мільйонів гривень нам постійно нагадують і за нього хочуть відключити від газу, ігноруючи позитивне сальдо, яке має "ТЕЦ-5".

Ми пропонували звернути цю заборгованість, для чого необхідно одночасно погасити дебіторську і кредиторську заборгованість. Проте, щоб мати нагоду тиснути на нас, назустріч нам, на жаль, не йдуть.

У зв`язку з цим сьогодні я був вимушений зібрати нараду, на яку було запрошено керівництво харківської "ТЕЦ-5", "Харківгоргазу" і управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації. На сьогоднішній день питання остаточно не вирішено і ми шукаємо шляхи виходу з цієї ситуації. До рішення проблеми також підключився Харківський міський голова, з яким я сьогодні розмовляв. Він також стурбований тим, що у разі зупинки "ТЕЦ-5" харків`яни залишаться без тепла. Цього не можна допустити! Крім того, згідно Закону України, під час опалювального сезону не можна відключати підприємства, які забезпечують теплопостачання, проте ніхто вже не хоче звертати увагу на Закон у цій частині".