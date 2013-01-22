У Києві презентовано книгу про харків'янина Йосипа Тимченка

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні у Будинку кіно в Києві у рамках акції «Харьковская сирень. PS» презентовано книгу про першого українського винахідника кінематографа Йосипа Тимченка.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у презентації взяла участь начальник управління у справах преси та інформації ХОДА – співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

Захід відбувся за підтримки Національної спілки кінематографістів України.

Книгу «Механік-винахідник Йосип Тимченко в документах і спогадах» було видано в рамках кінофестивалю «Харьковская сирень» видавництвом «Фактор». Співавтори цієї історичної праці – кінокритик Володимир Миславський і Віктор Гергеша. На її написання пішло 9 місяців, і ще 2 – на поліграфічні роботи.

Також під час заходу було продемонстровано пристрій, виготовлений київським майстром за кресленням Йосипа Тимченка.

Довідка. 12 травня 2012 року в рамках IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» у Харкові було відкрито меморіальну дошку Йосипу Тимченку на будинку за адресою пр. Московський 10/12. Тут знаходилися механічні майстерні імператорського університету, де працював талановитий механік-винахідник.