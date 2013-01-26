Ярославський у Давосі: треба ділитися

Харків. 26 січня. УНІАН. Харківський бізнесмен Олександр Ярославський висловився за необхідність дотримання соціальної справедливості та створення рівних можливостей у сучасному українському суспільстві.

Свою точку зору один з найзаможніших українців висловив 25 січня під час українського ланчу у швейцарському Давосі. Слова О.Ярославського пролунали у новій програмі «Справедливість» Ганни Безулик на телеканалі «Інтер».

Мільярдер, серед іншого, ствердно відповів на запитання журналістів, чи відчувають багаті люди потребу у справедливому розподілу благ у суспільстві.

«Колись та мають увести соціальне навантаження. Обов’язково. Тому що хтось має можливість (Бог дав!) заробляти. Значить, треба ділитися з усіма. Те, що торкається мене, то це реально. Я ділюся», - сказав О.Ярославський.

На ланчі у Давосі представники української політичної та бізнесової еліт обговорювали перспективи розвитку України, зокрема, пройшло голосування з питання, у якому напрямку слід рухатися країні – до Європи чи в Митний союз.

«Кращий шлях – поближче до грошей», - сказав, посміхнувшись, О.Ярославський.

Як повідомляв УНІАН, харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який останніми роками посідає найвищі сходинки у переліку найбагатших людей України, за версією журналу «Фокус», замикає список 12 найзаможніших українців 2012 року.

Згідно з даними журналу, статки президента DCH у 2012 році становлять 1,348 млрд доларів і залишилися майже такими самими, як і в 2011-му, однак найбагатший харків’янин піднявся у рейтингу на 4 сходинки вгору і посів 12-те місце у переліку українських мільярдерів.

Згідно з рейтингом, список 200 найбагатших українців 2012 року очолюють Рінат Ахметов ($18,659 млрд), Вадим Новинський ($4,373 млрд), а також Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов (по $4,187 млрд відповідно).

До списку входять також харків’яни Олександр Фельдман («АВЕК», $375,0 млн. 42 місце), Арсен Аваков (АТ «Інвестор». $189 млн, 70 місце), Анатолій Гіршфельд (УПЕК, $153 млн. 79 місце), Віктор Суботін (Мегабанк, $69,2 млн. 128 місце), Борис Ложкін (UМН. $68,9 млн. 129 місце), Дмитро Святаш (АІС, $49,9 млн. 157 місце).

Нещодавно в ході бесіди з кореспондентом УНІАН О.Ярославський висловив задоволення розвитком свого бізнесу.

«Я не скаржуся», - сказав О.Ярославський, відзначивши загалом позитивну динаміку.

Говорячи про перспективи, бізнесмен повідомив про наявність нових проектів на 2013 рік, які торкаються не лише спорту. «Вони будуть обов’язково», - сказав президент DCH і додав, що «спорт далеко не найбільша частина мого бізнесу».

Серед успішних своїх проектів 2012 року О.Ярославський (генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 – УНІАН) назвав завершення реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків», остаточне упорядкування реконструйованого стадіону «Металіст» і проведення в Харкові Євро-2012, а також завершення будівництва і початок роботи 5-зіркового готелю Kharkiv Palace.

Спорудження готелю, зокрема, він назвав досить рентабельним проектом, відзначивши, що це на сьогодні «кращий готель в Україні».

«Це два успішні проекти – готель і аеропорт. В принципі, так само, як і вся решта», - сказав О.Ярославський. «Те, що стосується мого бізнесу, - наголосив при цьому він, - то ніяких спадів і провалів ніколи не було».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА