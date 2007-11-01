”СЕМ” вимагає збори акціонерів ”Турбоатому” за півгодини до Нового року
На заводі це назвали рейдерською схемою
ВАТ "Турбоатом" (Харків) 31 жовтня одержало від ТОВ "Компанія по управлінню активами "Сварог Ессет Менеджмент" (акціонер "Турбоатома", що володіє близько 14%) лист з вимогою про скликання позачергових загальних зборів акціонерів підприємства 31 грудня 2007 р., початок зборів заплановано на 23.30.
Про це 1 листопада повідомили агенції "SQ" на заводі. До порядку денного внесено два питання: звіт Дирекції про результати діяльності "Турбоатома" і звіт Наглядової ради "Турбоатома" про роботу за 2007 р. Дирекція "Турбоатома" відповідно до закону України "Про господарські суспільства" і Статуту ВАТ "Турбоатом" має намір розглянути цю вимогу протягом 20 днів з моменту його отримання.
Як зазначив заступник генерального директора заводу з управління персоналом і режиму Віктор Бєлов, призначення на новорічну ніч загальних зборів акціонерів - це втілення класичної рейдерської схеми, що покликана дестабілізувати ситуацію на заводі. За його словами, такі дії носять провокаційний і принизливий характер для п`ятитисячного колективу підприємства і більше семи тисяч акціонерів.