”СЕМ” вимагає збори акціонерів ”Турбоатому” за півгодини до Нового року

ВАТ "Турбоатом" (Харків) 31 жовтня одержало від ТОВ "Компанія по управлінню активами "Сварог Ессет Менеджмент" (акціонер "Турбоатома", що володіє близько 14%) лист з вимогою про скликання позачергових загальних зборів акціонерів підприємства 31 грудня 2007 р., початок зборів заплановано на 23.30.

Про це 1 листопада повідомили агенції "SQ" на заводі. До порядку денного внесено два питання: звіт Дирекції про результати діяльності "Турбоатома" і звіт Наглядової ради "Турбоатома" про роботу за 2007 р. Дирекція "Турбоатома" відповідно до закону України "Про господарські суспільства" і Статуту ВАТ "Турбоатом" має намір розглянути цю вимогу протягом 20 днів з моменту його отримання.

Як зазначив заступник генерального директора заводу з управління персоналом і режиму Віктор Бєлов, призначення на новорічну ніч загальних зборів акціонерів - це втілення класичної рейдерської схеми, що покликана дестабілізувати ситуацію на заводі. За його словами, такі дії носять провокаційний і принизливий характер для п`ятитисячного колективу підприємства і більше семи тисяч акціонерів.