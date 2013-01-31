Харків створить для Ушеніної всі умови для наступних перемог - Добкін

Харків. 31 січня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін зустрівся з 14-ю чемпіонкою світу з шахів Ганною Ушеніною.

Губернатор привітав Ганну з отриманням Ордена княгині Ольги та побажав подальших перемог та успіхів, повідомляє сайт ХОДА.

У ході зустрічі також обговорювалися питання створення умов для тренувань Г.Ушеніної.

«Спорт це величезна праця. Для того щоб досягати високих результатів, необхідна сучасна тренувальна база. Ми створимо всі необхідні умови для підготовки Ганни Ушеніної до змагань, аби вона й надалі своїми перемогами прославляла Харківщину та Україну», - сказав М.Добкін.