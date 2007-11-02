У Харкові буде новий суперсучасний стадіон

Завершено розробку концепції реконструкції харківського стадіону «Металіст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, внаслідок проведення широкого спектру робіт стадіон перетвориться на багатофункціональний спортивно-розважальний центр, до складу якого увійдуть три сектори: центр великого спорту й активного відпочинку, торговельно-офісний центр, концертна арена, конференц-центр, низка розважальних об`єктів.

Під східною трибуною передбачається розмістити фітнес-центр із широким спектром послуг для відвідувачів, а під північною трибуною − зали для занять боксом, футзалом і скелелазінням.

Після завершення реконструкції стадіон «Металіст» відповідатиме всім установленим УЄФА вимогам, насамперед, у сфері безпеки та комфорту вболівальників. Максимальна кількість глядачів на стадіоні становитиме 42 тис. Для них буде створено 208 точок харчування в прилеглій зоні і 4 медпункти в підтрибунних приміщеннях.

Передбачається й наявність даху, що накриватиме всі місця для глядачів. У західній частині комплексу буде розміщено функціональний блок, у якому знаходитиметься приміщення для VIP-гостей і представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Харків і Одеса розглядаються як запасні міста для проведення матчів Євро-2012.

За даними голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, у обласному центрі планується побудувати великий комплекс «Металіст-Сіті», в центрі якого знаходитиметься реконструйований стадіон. Водночас на території 20 га в центрі міста буде створена паркова зона, споруджені тенісні корти, побудовані готелі.

Губернатор Харківщині повідомив, що на будівництво спорткомплексу буде залучено понад 200 млн. дол. інвестицій.

Крім того, виконавчий комітет ФФУ ухвалив рішення про проведення у Харкові фіналу Кубка України з футболу 2008 року.